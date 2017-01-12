17:18 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Трасса в Рупольдинге очень тяжелая"

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Биатлонистка Татьяна Акимова после финиша второго этапа эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что ей приходилось непросто с первого круга. По словам россиянки, не самый лучший результат на втором этапе эстафеты может быть связан с быстры темпом, взятым с самого старта.

- Сегодня трасса довольно тяжелая, скольжение очень плохое, снег липкий, - сказала Акимова во флеш-интервью после финиша второго этапа. - Приходилось непросто уже с первого круга.

На "лежке" были габаритные промахи. Я начала догонять с первого круга, подошла к стрельбе в быстром темпе. На "стойке" тоже была высокая пульсация. Стрелять было тяжело. 

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Материалы REN-TV

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