Татьяна Акимова: "Сегодня гонка сложилась очень даже неплохо"

Россиянка Татьяна Акимова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что осталась довольна своим выступлением. Акимова допустила один промах на огневых рубежах, но проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более полутора минут.

– Сегодня гонка сложилась очень даже неплохо, самочувствие так же неплохое, – сказала во флэш-интервью Акимова. – Я не особо замечала снегопад, во время гонки он вообще не мешал.