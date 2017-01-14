Татьяна Акимова: "Сегодня гонка сложилась очень даже неплохо"

Россиянка Татьяна Акимова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что осталась довольна своим выступлением. Акимова допустила один промах на огневых рубежах, но проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более полутора минут.
– Сегодня гонка сложилась очень даже неплохо, самочувствие так же неплохое, – сказала во флэш-интервью Акимова. – Я не особо замечала снегопад, во время гонки он вообще не мешал.
Урфин_Я
С "не плохо" соглашусь, но совсем без "очень даже"... Жаль, что 15-ый результат столь положительные эмоции вызывает у наших((( Напрочь выбито стремление к высоким местам у девочек. Даже у тех, кто выигрывал 1 место!!! Это однозначно уровень установлен ТШ и СБР. Без психологии победителя расчитывать на что-то очень серьезное не возможно! ((( Тоска... Сажать на хлеб и квас! И только за результат платить премии, начиная от Кравцова и заканчивая спортсменами! Вот тогда у всех будет личная заинтнресованность в результатах, иначе похоже никак...
18:28
ЮКИ
танька,ты с головой дружишь!?что ты мелешь!?а слабо на свои денюжки сезон откатать!?
18:13
fansk
Как же низко пал женский биатлон, формальный лидер считает неплохой гонку, которую она закончила 15-м!!! результатом(((
18:06