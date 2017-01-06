18:16 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Работать сегодня было довольно-таки тяжело с первого круга"

0
0
0
1

Россиянка Татьяна Акимова, занявшая 14-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что ей было тяжело. По ее словам, были проблемы с дыханием.

– Работать сегодня было довольно-таки тяжело с первого круга. Второй и третий круг я просто дорабатывала, – цитирует Акимову официальный сайт СБР. – Из-за перепада температуры сразу возникают проблемы с дыханием, тяжело на стрельбе.

Да, медаль из Нове Место стимулирует, но я выхожу работать и не думаю о медалях.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56737/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Нет результата, значит опять нытьё!

18:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ