Татьяна Акимова: "Работать сегодня было довольно-таки тяжело с первого круга"

Россиянка Татьяна Акимова, занявшая 14-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что ей было тяжело. По ее словам, были проблемы с дыханием.

– Работать сегодня было довольно-таки тяжело с первого круга. Второй и третий круг я просто дорабатывала, – цитирует Акимову официальный сайт СБР. – Из-за перепада температуры сразу возникают проблемы с дыханием, тяжело на стрельбе.

Да, медаль из Нове Место стимулирует, но я выхожу работать и не думаю о медалях.