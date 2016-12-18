Татьяна Акимова: "Очень понравилось бежать в группе с лидерами"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место подчеркнула, что на третьем огневом рубеже допустила промахи из-за того, что отвлеклась на посторонние мысли. Акимова с двумя промахами пришла к финишу 10-й.

– Самочувствие сегодня было хорошее, – приводит официальный сайт СБР слова Акимовой. – Мне очень понравилось сегодня бежать в группе с лидерами, догонять, даже обгонять. Я люблю контактные гонки. Самочувствие такое, что даже завтра готова стартовать. И больше уверенности появляется.

Промахи на третьем рубеже – это не столько первый щит повлиял. Я там на посторонние мысли стала отвлекаться, не была сконцентрирована.

Это была самая счастливая неделя для меня. Сбылись, наверное, все мои мечты, казалось, неосуществимые. Теперь, конечно, мечтается о большем. Будем работать!

Дальнейшие наши планы – сбор в Хохфильцене, там же встретим Новый год.