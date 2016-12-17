Татьяна Акимова: "Не рассчитывала на третье место, еще не отошла от победы в спринте"

Биатлонистка Татьяна Акимова после завершения гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что все еще удивляется своим результатам. После вчерашней победы в спринте россиянка сегодня заняла третье место, уступив француженке Анаис Шевалье и итальянке Доротее Вирер.

- Я очень довольна сегодняшним результатом, - заявила Акимова на флеш-интервью. - Если честно, то не рассчитывала на такое. Еще от вчерашней победы не отошла. Не ставила задачи удержаться на каком-то месте. Просто хотела отработать все, как положено. На стрельбе старалась максимально сконцентрироваться. У меня сегодня это получилось. Меня вели по дистанции. Еще в начале круга я пыталась уйти от Данкли, потому что знала, что в конце смогу доработать. На финише закрыла лицо руками, потому что была удивлена.