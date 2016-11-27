Татьяна Акимова: "Не получалось застегнуть крепление, оно отскакивало"

Татьяна Акимова после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде подчеркнула, что заминка на старте не повлияла на ее стрельбу. Сборная России в этой гонке показала четвертый результат.
– Не получалось застегнуть крепление, оно просто отскакивало, – приводит официальный сайт СБР слова Акимовой. – На тренировке с ним все было нормально. Я слышала, что предлагали резервные лыжи, но понимала, что уже поздно это делать. На старте много кто помогал, у нас там всегда большая сервис-бригада. Хорошо, что в итоге удалось стартовать – потеряли две-три секунды.
О чем думала в тот момент – даже не вспомню. Но на стрельбу это не повлияло, на стойке был сильный ветер, первые два выстрела по ветру не попали. Потом тоже дуло, но я еще сильнее держала винтовку. Отставание на последнем круге было из-за того, что на первом круге, может, слишком сильно бросилась, а потом уже было тяжеловато. Возможно, не совсем правильно разложила силы на дистанции.
inachipoch
Танюш, а трусы тебе не жали?
21:06
NF
Первая гонка первого этапа сезона - и уже что-то "отскакивает". Просветите, а у других сборных что отскочило?..
20:42
савич
Акимова и Слепцова- экспонаты биатлонной кунсткамеры.
20:34
П_о_в_а_р
Ахаха.)))
20:10
Помощник Президента
"оно отскакивала" и так тоже можно...
20:09
)V(ax
Она отскакивало*
20:05