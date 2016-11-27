Татьяна Акимова: "Не получалось застегнуть крепление, оно отскакивало"

Татьяна Акимова после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде подчеркнула, что заминка на старте не повлияла на ее стрельбу. Сборная России в этой гонке показала четвертый результат.

– Не получалось застегнуть крепление, оно просто отскакивало, – приводит официальный сайт СБР слова Акимовой. – На тренировке с ним все было нормально. Я слышала, что предлагали резервные лыжи, но понимала, что уже поздно это делать. На старте много кто помогал, у нас там всегда большая сервис-бригада. Хорошо, что в итоге удалось стартовать – потеряли две-три секунды.

О чем думала в тот момент – даже не вспомню. Но на стрельбу это не повлияло, на стойке был сильный ветер, первые два выстрела по ветру не попали. Потом тоже дуло, но я еще сильнее держала винтовку. Отставание на последнем круге было из-за того, что на первом круге, может, слишком сильно бросилась, а потом уже было тяжеловато. Возможно, не совсем правильно разложила силы на дистанции.