19:58 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Не получалось застегнуть крепление, оно отскакивала"

0
0
0
2

Татьяна Акимова после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде подчеркнула, что заминка на старте не повлияла на ее стрельбу. Сборная России в этой гонке показала четвертый результат.

Не получалось застегнуть крепление, оно просто отскакивало, – приводит официальный сайт СБР слова Акимовой. – На тренировке с ним все было нормально. Я слышала, что предлагали резервные лыжи, но понимала, что уже поздно это делать. На старте много кто помогал, у нас там всегда большая сервис-бригада. Хорошо, что в итоге удалось стартовать – потеряли две-три секунды.

О чем думала в тот момент – даже не вспомню. Но на стрельбу это не повлияло, на стойке был сильный ветер, первые два выстрела по ветру не попали. Потом тоже дуло, но я еще сильнее держала винтовку. Отставание на последнем круге было из-за того, что на первом круге, может, слишком сильно бросилась, а потом уже было тяжеловато. Возможно, не совсем правильно разложила силы на дистанции.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56385/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Помощник Президента

"оно отскакивала" и так тоже можно...

20:09

)V(ax

Она отскакивало*

20:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ