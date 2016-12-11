Татьяна Акимова: "На второй стрельбе потеряла много времени из-за застрявшего патрона"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), отметила, что потеряла очень много времени на второй стрельбе из-за застрявшего патрона. По словам спортсменки, ей очень тяжело дался последний круг.
– У меня на второй стрельбе застрял патрон, – сказала Акимова во флеш-интервью после финиша своего этапа. – Потеряла много времени на то, чтобы вставить его в патронник. Переволновалась и не справилась. Очень тяжело дался последний круг. Отработала максимально, как только могла.
Пятачок
Рико Гросс это перевербованный госдепом внук Штирлица. Его задача довести до конца операцию, начатую перевербованным внуком папаши Мюллера по кличке господин Пихлер. Полундра!!! Еще немного и будет полный аллес капут. У Светланки ноги свело и мозоль вырос, у Акимовой патрон заклинило, Подчуфаровой вместо мяса подсыпают сою, Загоруйко во время гонки пугает страшный маньяк, выскакивающий в экстравагантном виде из кустов и она на стойке неровно дышит. ПОЛУНДРА!!!
18:50
Don Miguel
Понятно, что здесь никто не знает, как устроена винтовка, и как бороться с застрявшем патроном. Хоть бы литературу читали, чего бывает в таких случаях, когда клинит перед кабаном или тигром. Но ведь на диване перед клавиатурой какие могут быть тигры? И какие потерянные секунды? Патрон без крючка хрен достанешь, надежда только, что, если сильно бить по винтовке в нужном месте, он сам выпадет. Свезло, выпал. И здесь испражненния в адрес спортсменки неуместны, не он покупала эту винтовку.
18:48
Catch
Медлительная во всём. Шагает по лыжне в развалку, стреляет медленно, винтовку надевает ещё медленнее... Блин, противно смотреть.
18:41
ЮКИ
когда мне,наконец-то,вразумительно объяснят:на хрена,берут комменты у этих сирых существ!?они уже 3 года одно и тоже балаболят:то ноги занемели,то пыль в глаза попала,то патрон заклинило!в мозгах у них заклинило!точнее,в их подобии!
18:19
Andre_Saratov
Ростовцев с Пихлером был.
18:16
maximalist
Никто62, спасибо. Ростовцев и Медведцев заканчиваются на -цев. Но какая разница?1
18:07
xxx5
То у нее лыжа отстегивается на старте, то патрон застревает. Смех !!!
18:05
maximalist
Пихлеру лучший борщ варила Шумилова, а Зайцева отвечала за порядок (типа "дед"). А Медведцев отвечал за стрельбу и смотрел в окуляр, и незадачливо жмурился всегда при стрельбе его подопечных биатлонисток.
18:03
Никто62
maximalist Да ты бредишь.Он не был помошником Пихлера-тебе уже об этом на всех ветках написали.
18:00
maximalist
Министр Колобков, пора прервать молчание и обратить внимание на женский биатлон. Почему вместо Вас свое мнение по допинговому скандалу высказывает Вице-Премьер, направленный отвечать за молодежную политику, которая не относится к спорту? Ваше мнение. как Олимпийского чемпиона, для нас очень важно!!!
17:59
Leo Hawk
А Пихлер был слишком стар, чтобы отбирать их через койку, вот они тогда и бегали нормально :)
17:57
maximalist
Никто62, сборной руководит человек пихлера. Немец уничтожил русский биатлон и его дело живет и побеждает.
17:56
maximalist
Если бывший помощник Пихлера не отправит Слепцову в IBU и не возьмет на весь сезон Кайшеву, принимать кадровые решения необходимо к обоим.
17:53
Никто62
Не за деньги а за услуги.дураку уже понятно.А еще Пихлера критиковали.Баб мужики тренеруют-вот и результат.
17:49
Andersen32
И это в 26 лет. Куда мы катимся?
17:40
Andersen32
Не понятно почему у нас в сборной одни криворукие и кривоногие. Может и вправду в сборную попадают за деньги?
17:31