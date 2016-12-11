Татьяна Акимова: "На второй стрельбе потеряла много времени из-за застрявшего патрона"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, выступавшая на втором этапе в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), отметила, что потеряла очень много времени на второй стрельбе из-за застрявшего патрона. По словам спортсменки, ей очень тяжело дался последний круг.

– У меня на второй стрельбе застрял патрон, – сказала Акимова во флеш-интервью после финиша своего этапа. – Потеряла много времени на то, чтобы вставить его в патронник. Переволновалась и не справилась. Очень тяжело дался последний круг. Отработала максимально, как только могла.