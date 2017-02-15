17:34 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "На стрельбе не справилась, начала зацеливаться"

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Биатлонистка Татьяна Акимова после выступления в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене заявила, что провела неудачную стрельбу из-за смены ритма. Российскую команду представляют также Светлана Слепцова, Ирина Старых и Ольга Подчуфарова.

– Ходом чувствовала себя довольно-таки неплохо, из всех гонок сегодня хорошо бежалось, – сказала в эфире "Матч ТВ" Акимова. – На стрельбе сегодня, конечно, не справилась. Начала зацеливаться. Стоило в таком же режиме подойти к стрельбе и ничего не придумывать. Не получилось со "стойкой" сегодня. С подходом все было в порядке. Это все-таки моя работа именно в стрельбе. Просто начала ритм немного задерживать. Надо было в таком же быстром режиме стрелять.

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