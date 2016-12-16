Татьяна Акимова: "Моя победа очень важна для сборной России"

Биатлонистка сборной России Татьяна Акимова, комментируя свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, подчеркнула, что у нее сегодня все получилось. 26-летняя спортсменка впервые в карьере попала в десятку, раньше ее лучшим результатом в личных гонках было 12-е место.

– Я не ожидала сегодня такого выступления, – приводит официальный сайт СБР. – Я очень счастлива. Для меня это очень неожиданно. Я выходила на старт с целью просто отработать все по максимуму. Что сыграло свою роль в победе? Думаю, что все просто совпало. Сегодня как обычно выходила на старт, настраивалась на максимальную работу на рубеже и ходом. Просто сегодня все получилось. Я довольна.

Первый круг я шла с Доротеей Вирер, мне было комфортно. Даже хотелось ее перегнать. На рубеже был небольшой ветер, но я старалась максимально концентрироваться.

Думаю, моя победа очень важна нашей команде. И нас очень вдохновляют победы мужской команды.

Огромное спасибо болельщикам, их было очень много по трассе. Эмоции после гонки просто потрясающие, до сих пор не верится.