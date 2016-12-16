Татьяна Акимова: "Моя победа очень важна для сборной России"

Биатлонистка сборной России Татьяна Акимова, комментируя свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, подчеркнула, что у нее сегодня все получилось. 26-летняя спортсменка впервые в карьере попала в десятку, раньше ее лучшим результатом в личных гонках было 12-е место.
– Я не ожидала сегодня такого выступления, – приводит официальный сайт СБР. – Я очень счастлива. Для меня это очень неожиданно. Я выходила на старт с целью просто отработать все по максимуму. Что сыграло свою роль в победе? Думаю, что все просто совпало. Сегодня как обычно выходила на старт, настраивалась на максимальную работу на рубеже и ходом. Просто сегодня все получилось. Я довольна.
Первый круг я шла с Доротеей Вирер, мне было комфортно. Даже хотелось ее перегнать. На рубеже был небольшой ветер, но я старалась максимально концентрироваться.
Думаю, моя победа очень важна нашей команде. И нас очень вдохновляют победы мужской команды.
Огромное спасибо болельщикам, их было очень много по трассе. Эмоции после гонки просто потрясающие, до сих пор не верится.
Andersen32
Молодчина! Смотрел трансляцию, очень опечалился, чехи совсем не умеют показывать биатлон, одних чешек косоглазых и кривоногих показывали. Даже финиш Акимовой не показали, а вели соукалову, которую Акимова обогнала метров на 100.
22:31
ladafan
Молодец!! это то что нужно, в самое то время...
22:18