Татьяна Акимова: "Масс-старт в Оберхофе мне понравился"

Россиянка Татьяна Акимова после масс-старта в Оберхофе подчеркнула, что ей нравятся контактные гонки. Акимова пришла к финишу 13-й, допустив три промаха на третьем огневом рубеже.

– Сегодня гонка мне понравилась, – приводит официальный сайт СБР слова Акимовой. – С первого круга все шли в довольно-таки комфортном темпе, мне хорошо работалось. Единственное, что со стрельбой я не совсем справилась – это неуверенность после вчерашней гонки. Немного, может, с пульсом не рассчитала. Но на последний рубеж я собралась и отработала довольно-таки неплохо, билась.

Мне нравится работать контактно, держаться за кем-то. Здорово, когда выходишь вперед, идешь лидером. Как будто появляются сверхсилы.