17:47 9 февраля | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Эта эстафета – лучшая для меня в этом сезоне"

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам Акимовой, эта эстафета – лучшая для нее в нынешнем сезоне, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Я очень довольна своим этапом – и стрельба хорошая, и по дистанции разложилась нормально, подчеркнула Акимова. – Удалось абстрагироваться от волнения. Последнего круга перед стартом опасалась. В прошлом году на этапе Кубка мира он дался мне очень тяжело, так что тот опыт помог. Считаю, что эта эстафета для меня лучшая в этом сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andre_Saratov

Лучшая эстафета впереди!)

20:46 9 февраля

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