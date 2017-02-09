Татьяна Акимова: "Эта эстафета – лучшая для меня в этом сезоне"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам Акимовой, эта эстафета – лучшая для нее в нынешнем сезоне, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Я очень довольна своим этапом – и стрельба хорошая, и по дистанции разложилась нормально, подчеркнула Акимова. – Удалось абстрагироваться от волнения. Последнего круга перед стартом опасалась. В прошлом году на этапе Кубка мира он дался мне очень тяжело, так что тот опыт помог. Считаю, что эта эстафета для меня лучшая в этом сезоне.