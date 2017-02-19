Татьяна Акимова: "Думаю, на оставшиеся гонки я буду выходить более уверенно"

Биатлонистка Татьяна Акимова отметила, что благодаря чемпионату мира в Хохфильцене спортсменка приобрела много опыта, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Акимова подчеркнула, что после большой эстафеты партнеры по сборной поддержали ее.

– Каким для вас получился чемпионат мира?

– Я приобрела много опыта. И несмотря на какие-то неудачи, были позитивные моменты. Например, мы неплохо выступили в смешанной эстафете.

– А что произошло в большой эстафете?

– Ушла на старт с огромным желанием, но на ровном месте зацепилась за край трассы – и упала. Это выбило меня из колеи. При этом штрафной круг – это техническая ошибка. Сама вовремя не среагировала на ветер.

– Команда вас поддержала?

– Да, очень сильно. Спасибо всем огромное за это!

– Чего ждете от себя в концовке сезона?

– Думаю, на оставшиеся гонки я буду выходить более уверенно.