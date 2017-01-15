Татьяна Акимова: "Делала акцент на быстрой стрельбе"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова после гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что в этой гонке делала акцент на быстрой стрельбе, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Акимова пришла к финишу 13-й.

– Сегодня я делала акцент на быстрой стрельбе, и на "стойке" немножко не получилось, – сказала Акимова. – Первую "лежку" отработала нормально, на второй у меня случилась проблема с винтовкой и использовала два дополнительных патрона. Я понимала, что нельзя промахиваться, но, к сожалению, не до конца получилось.