Татьяна Акимова: "Делала акцент на быстрой стрельбе"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова после гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что в этой гонке делала акцент на быстрой стрельбе, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Акимова пришла к финишу 13-й.
– Сегодня я делала акцент на быстрой стрельбе, и на "стойке" немножко не получилось, – сказала Акимова. – Первую "лежку" отработала нормально, на второй у меня случилась проблема с винтовкой и использовала два дополнительных патрона. Я понимала, что нельзя промахиваться, но, к сожалению, не до конца получилось.
Союз Аполлонович
Танюша, к сожалению, ты и быстрая стрельба, пока не совместимы. Но, будем надеяться, что только пока. Ходом сегодня очень хорошо пробежала
18:26
Женек10
Быстрой??? Серьезно??? Рядом каждый раз была пушкарчикова и вот она стреляла быстро
18:23
andrus69
может я не ту трансляцию смотрел, но быстрой стрельбы у нее как то не заметил ...
18:05