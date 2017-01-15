17:49 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Делала акцент на быстрой стрельбе"

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова после гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что в этой гонке делала акцент на быстрой стрельбе, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Акимова пришла к финишу 13-й.

– Сегодня я делала акцент на быстрой стрельбе, и на "стойке" немножко не получилось, – сказала Акимова. – Первую "лежку" отработала нормально, на второй у меня случилась проблема с винтовкой и использовала два дополнительных патрона. Я понимала, что нельзя промахиваться, но, к сожалению, не до конца получилось.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Союз Аполлонович

Танюша, к сожалению, ты и быстрая стрельба, пока не совместимы. Но, будем надеяться, что только пока. Ходом сегодня очень хорошо пробежала

18:26

Женек10

Быстрой??? Серьезно??? Рядом каждый раз была пушкарчикова и вот она стреляла быстро

18:23

andrus69

может я не ту трансляцию смотрел, но быстрой стрельбы у нее как то не заметил ...

18:05

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