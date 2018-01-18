17:17 | Биатлон

Татьяна Акимова: "Частенько промахивалась, потому что ветер очень сильный"

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова после выступления на этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что в горах ей тяжело дается стрельба.

– На каждом старте нужно максимально выкладываться, – сказала во флеш-интервью Акимова. – В горах нравится бежать, но тяжело дается. Стрельба стоя тяжело удается. Тут промахивалась частенько, в отличие от тренировок, потому что ветер очень сильный.

Антерсельва. Женский спринт. Live!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Glaosen

Да сколько ж можно отговорок и оправданий!!?? Из гонки в гонку, из сезона в сезон?? Самим то не смешно? Татьяна, а соперницам твоим этот ветер задувал прям в десяточку, да?

20:10

КОТЛИН

Сапу не тошнит от таких комментариев !

18:25