Татьяна Акимова: "Частенько промахивалась, потому что ветер очень сильный"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова после выступления на этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что в горах ей тяжело дается стрельба.
– На каждом старте нужно максимально выкладываться, – сказала во флеш-интервью Акимова. – В горах нравится бежать, но тяжело дается. Стрельба стоя тяжело удается. Тут промахивалась частенько, в отличие от тренировок, потому что ветер очень сильный.
Glaosen
Да сколько ж можно отговорок и оправданий!!?? Из гонки в гонку, из сезона в сезон?? Самим то не смешно? Татьяна, а соперницам твоим этот ветер задувал прям в десяточку, да?
20:10
КОТЛИН
Сапу не тошнит от таких комментариев !
18:25