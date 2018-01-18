Татьяна Акимова: "Частенько промахивалась, потому что ветер очень сильный"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова после выступления на этапе Кубка мира в Антерсельве отметила, что в горах ей тяжело дается стрельба.

– На каждом старте нужно максимально выкладываться, – сказала во флеш-интервью Акимова. – В горах нравится бежать, но тяжело дается. Стрельба стоя тяжело удается. Тут промахивалась частенько, в отличие от тренировок, потому что ветер очень сильный.

Антерсельва. Женский спринт. Live!