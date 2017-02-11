Тарьей Бе: "Йоханес был опустошен после спринта"

Норвежец Тарьей Бе признался, что они с братом Йоханнесом Бе вместе настраивались на спринт на чемпионате мира в Хохфильцене, слушая музыку. Напомним, что Бе-младший стал вторым в гонке, уступив 0,7 секунды Бенедикту Доллю.

– После финиша Йоханнес не мог даже говорить, он был опустошен, – цитирует VG Бе-старшего. – Он был очень разочарован. Но когда отдохнул, понял, что все нормально, он провел отличную гонку. Всего один человек совсем немного его опередил. Конечно, жаль, что так получилось, ведь у него была шикарная гонка. Он еще очень молод и закален. Можно сказать, он непробиваем, хотя я постоянно его достаю (смеется).

Я знал, что сегодня он выступит хорошо. Конечно, эти 0,7 секунды очень обидны. Каким он был перед гонкой? Он был доволен подготовкой, был спокоен. Мы вместе слушали музыку перед выходом на трассу, немного размялись под музыку. Настрой был прекрасным.