Тарьей Бе уверен, что Шипулин и Фуркад должны примириться

Норвежец Тарьей Бе призвал россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада помириться, проявив уважение к чемпионату мира и к его участникам. По словам Бе, споры и разногласия могут существовать, но это не должно происходить перед телевизионными камерами.

- Противоречия могут существовать, но это должно быть не перед телевизионными камерами, - приводит Vg.no слова Бе. - Мы не должны разрушать чемпионат мира. Нужно показать хорошие манеры по отношению к спортсменам и турниру в целом.

Напомним, по ходу смешанной эстафеты француз "подрезал" Александра Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Антоном Шипулиным. После этого россияне отказались пожать руку биатлонисту из Франции.