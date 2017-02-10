14:45 | БИАТЛОН

Тарьей Бе уверен, что Шипулин и Фуркад должны примириться

0
0
0

 
Четверг. Хохфильцен. Мартен ФУРКАД.Право Фуркада. Мнение Елены Вайцеховской

Норвежец Тарьей Бе призвал россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада помириться, проявив уважение к чемпионату мира и к его участникам. По словам Бе, споры и разногласия могут существовать, но это не должно происходить перед телевизионными камерами.

- Противоречия могут существовать, но это должно быть не перед телевизионными камерами, - приводит Vg.no слова Бе. - Мы не должны разрушать чемпионат мира. Нужно показать хорошие манеры по отношению к спортсменам и турниру в целом.

Напомним, по ходу смешанной эстафеты француз "подрезал" Александра Логинова, из-за чего тот упал. На финише он эмоционально отреагировал на победу над Антоном Шипулиным. После этого россияне отказались пожать руку биатлонисту из Франции.

Опрос

Как вы оцените поведение Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты ЧМ-2017?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ