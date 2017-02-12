Тарьей Бе: "Трудно осознать величие Бьорндалена"

Норвежец Тарьей Бе выразил восхищение третьим местом Оле Эйнара Бьорндалена в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Сам Бе показал девятый результат.

– Бьорндалена нужно подбодрить, – цитирует VG Бе. – Трудно сказать все, что я о нем думаю. Я бы перечислял эпитеты бесконечно. Он удивительный спортсмен. Это легенда с большой буквы. Трудно осознать величие Бьорндалена. Своей формой я тоже доволен. Ведь всего месяц назад я лежал больной на диване. А теперь борюсь с лучшими.