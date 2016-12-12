Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

Стал известен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдет с 15 по 18 декабря, информирует официальный сайт Федерации биатлона страны. В заявку не попал Тарьей Бе, который из-за проблем со здоровьем пропустил два стартовых этапа.

Состав сборной Норвегии:

мужчины – Оле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Фредрик Йессбакк;

женщины – Тириль Экхофф, Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбу, Хильде Фенне, Кайя Вейен Николайсен.