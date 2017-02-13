Тарьей Бе: "Дочь Бьорндалена и Домрачевой должна завершить карьеру раньше, чем моя ее начнет"

Норвежец Тарьей Бе выразил восхищение биатлонной семьей Оле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. В гонке преследования на чемпионате мира 43-летний норвежец завоевал бронзу, а белоруска – серебро.

– Есть определенные причины, по которым я не завожу детей (смеется). Их дочь должна завершить карьеру до того, как моя карьеру начнет, – цитирует VG Бе. – Оле Эйнар сейчас в ударе. Я о нем столько всего говорил, столько эпитетов. Можете поискать в архивах. Он удивителен. Легенда. Тяжело понять, насколько он велик. Его достижения кажутся такими естественными. Я знаю, как тяжело держаться на высоком уровне каждый год. А он это делает 25 лет. Безумие.