"Там конкуренции меньше". Шипулин - о решении российских биатлонисток выступать за Украину

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что на Украине спортсменам гораздо проще попасть в сборную страны. Вчера стало известно о намерении российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко выступать за национальную команду Украины.

- Там конкуренции меньше, - цитирует Шипулина URA. - То есть, если на чемпионате России выступает около 100 человек, из которых выбирают около пяти-шести спортсменов в основную сборную, которая будет представлять интересы страны, то на Украине, я думаю, что это не больше 20 человек.