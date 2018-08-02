16:33 | Биатлон

"Там конкуренции меньше". Шипулин - о решении российских биатлонисток выступать за Украину

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что на Украине спортсменам гораздо проще попасть в сборную страны. Вчера стало известно о намерении российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко выступать за национальную команду Украины. 

Там конкуренции меньше, - цитирует Шипулина URA. - То есть, если на чемпионате России выступает около 100 человек, из которых выбирают около пяти-шести спортсменов в основную сборную, которая будет представлять интересы страны, то на Украине, я думаю, что это не больше 20 человек.

 

Дополнительная информация

https://ura.news/news/1052345129

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