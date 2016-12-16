Сьюзен Данкли: "Я не знаю, кто такая Акимова"

Биатлонистка Сьюзен Данкли после завершения спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что смогла завоевать бронзу, потому что не допустила промахов на огневых рубежах. Для американки этот результат стал повторением своего лучшего достижения в карьере. Кроме того, Данкли не смогла сказать, кто такая Татьяна Акимова, выигравшая сегодня гонку.

- Сегодня я смогла закрыть все мишени, - заявила Данкли в ходе флеш-интервью. - Кроме того, у меня хорошо работали лыжи. Акимова? Я не знаю, кто она.