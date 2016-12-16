20:49 | БИАТЛОН

Сьюзен Данкли: "Я не знаю, кто такая Акимова"

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Биатлонистка Сьюзен Данкли после завершения спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что смогла завоевать бронзу, потому что не допустила промахов на огневых рубежах. Для американки этот результат стал повторением своего лучшего достижения в карьере. Кроме того, Данкли не смогла сказать, кто такая Татьяна Акимова, выигравшая сегодня гонку.

- Сегодня я смогла закрыть все мишени, - заявила Данкли в ходе флеш-интервью. - Кроме того, у меня хорошо работали лыжи. Акимова? Я не знаю, кто она.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Д. Мокус

vitvk Теперь будет знать!

22:24

Levbereg

А правда кто сама Сьюзан дать ли? Она вообще никогда ничего не выигрывала кажется. А из себя строит Анфису Резцову. Она наверно и Резцову не знает.

21:49

vitvk

Теперь будет знать!

21:35

цска 19781978

Я думаю эту телку тоже не каждый знает.А ей не грех знать хотя бы 200 биатлонистов , или у нее правда IQ 20?

21:19

RW.irk

Да вы поменьше СЭ слушайте. Вопрос и ответ звучали слегка по-другому))

21:10

shpasic

пусть у Макларена поинтересуется и Зеппельта.

21:05

Saypin

Данкли: Айкью -10?

21:05

dv2205

как обидно а чего она сразу не обвинила нашу в допинге

21:02

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