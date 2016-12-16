Сьюзен Данкли: "Я не знаю, кто такая Акимова"

Биатлонистка Сьюзен Данкли после завершения спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место отметила, что смогла завоевать бронзу, потому что не допустила промахов на огневых рубежах. Для американки этот результат стал повторением своего лучшего достижения в карьере. Кроме того, Данкли не смогла сказать, кто такая Татьяна Акимова, выигравшая сегодня гонку.
- Сегодня я смогла закрыть все мишени, - заявила Данкли в ходе флеш-интервью. - Кроме того, у меня хорошо работали лыжи. Акимова? Я не знаю, кто она.
Д. Мокус
vitvk Теперь будет знать!
22:24
Levbereg
А правда кто сама Сьюзан дать ли? Она вообще никогда ничего не выигрывала кажется. А из себя строит Анфису Резцову. Она наверно и Резцову не знает.
21:49
vitvk
Теперь будет знать!
21:35
цска 19781978
Я думаю эту телку тоже не каждый знает.А ей не грех знать хотя бы 200 биатлонистов , или у нее правда IQ 20?
21:19
RW.irk
Да вы поменьше СЭ слушайте. Вопрос и ответ звучали слегка по-другому))
21:10
shpasic
пусть у Макларена поинтересуется и Зеппельта.
21:05
Saypin
Данкли: Айкью -10?
21:05
dv2205
как обидно а чего она сразу не обвинила нашу в допинге
21:02