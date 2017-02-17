Светлана Слепцова: "Захлебнулась", потому что погналась за Джимой"

Россиянка Светлана Слепцова после эстафеты на чемпионате мира отметила, что зря погналась за украинкой Юлией Джимой. По ее словам, на рубеже ей не хватало дыхания, передает их Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи, – напомнила Слепцова. – К сожалению, на "стойке" не получилось отработать из пяти. Немного "захлебнулась", потому что погналась за Юлией Джимой. Пришла на рубеж – и чувствовала, что дыхания не хватает. Поэтому стреляла дольше обычного. Что касается проигрыша на последнем круге, то не секрет, что состояние у меня сейчас неоптимальное. Хорошо, что лыжи сегодня работали здорово.