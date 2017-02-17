Светлана Слепцова: "Захлебнулась", потому что погналась за Джимой"

Россиянка Светлана Слепцова после эстафеты на чемпионате мира отметила, что зря погналась за украинкой Юлией Джимой. По ее словам, на рубеже ей не хватало дыхания, передает их Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи, – напомнила Слепцова. – К сожалению, на "стойке" не получилось отработать из пяти. Немного "захлебнулась", потому что погналась за Юлией Джимой. Пришла на рубеж – и чувствовала, что дыхания не хватает. Поэтому стреляла дольше обычного. Что касается проигрыша на последнем круге, то не секрет, что состояние у меня сейчас неоптимальное. Хорошо, что лыжи сегодня работали здорово.
Пятачок
Светланка - молодец: всю себя отдает и не предохраняется!
18:47
цска 19781978
У кого так взяла,что захлебнулась?)))
18:37
ЮКИ
захлебнулась потому,что давно хлебаешь из Чужой тарелки!пора Завязывать!
18:35
Доктор Айболит
– Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи, – напомнила Слепцова ................Сегодня Захлебнулась))интересно чем?))Вчера жара,позавчера холодно,скажи Света нормально,что тебе не место не то что на ЧМ,а даже на Европе!!!
18:14
Баск
У кого-то может и гонка, а у кого-то это было катание на лыжах.
18:09