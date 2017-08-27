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13:35 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Я скоро стану мамой"

Светлана СЛЕПЦОВА. Фото СБР
Светлана СЛЕПЦОВА. Фото СБР
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Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку. Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.

– Сегодня волновалась больше, чем на Олимпиаде, – сказала во флеш-интервью Слепцова. – Это особенное волнение. Не чувствовала, что сегодня последний старт, до сих пор в это не верю. Счастлива, что доставила болельщикам сегодня удовольствие и внесла интригу в гонку, хотя этого не планировала. Наверное, сказалась усталость... Тем не менее, всем большое спасибо! Это моя последняя гонка. Я безумно счастлива.

Причина завершения карьеры? Раз обещала, значит, скажу. Я скоро стану мамой!

Загадка Слепцовой //
Светлана Слепцова. Вне биатлона

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЮКИ

опять Промашка вышла!НЕ убереглась!

14:28

,ekmvtym

всего тебе хорошего света!спасибо за все.

14:23

Тень Мастера

Вчера уже было ясно по намёкам. Поздравления! Могла бы быть примой, но разменяла спорт на светскую жизнь. Не сейчас конечно, а много лет назад.

13:57

inachipoch

"Опустела без тебя лыжня....". Ушла эпоха. А ведь могла бы выиграть всё золото на ЗОИ-2018.

13:48

oze11

хорошо, главное, что не депутатом!

13:47

L Osokin

Мои поздравления!!!)))

13:44