Светлана Слепцова: "Я скоро стану мамой"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку. Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.

– Сегодня волновалась больше, чем на Олимпиаде, – сказала во флеш-интервью Слепцова. – Это особенное волнение. Не чувствовала, что сегодня последний старт, до сих пор в это не верю. Счастлива, что доставила болельщикам сегодня удовольствие и внесла интригу в гонку, хотя этого не планировала. Наверное, сказалась усталость... Тем не менее, всем большое спасибо! Это моя последняя гонка. Я безумно счастлива.

Причина завершения карьеры? Раз обещала, значит, скажу. Я скоро стану мамой!

Загадка Слепцовой //

Светлана Слепцова. Вне биатлона