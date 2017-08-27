Светлана Слепцова: "Я скоро стану мамой"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования поблагодарила болельщиков за поддержку. Эта гонка стала для 31-летней спортсменки последней в карьере.
– Сегодня волновалась больше, чем на Олимпиаде, – сказала во флеш-интервью Слепцова. – Это особенное волнение. Не чувствовала, что сегодня последний старт, до сих пор в это не верю. Счастлива, что доставила болельщикам сегодня удовольствие и внесла интригу в гонку, хотя этого не планировала. Наверное, сказалась усталость... Тем не менее, всем большое спасибо! Это моя последняя гонка. Я безумно счастлива.
Причина завершения карьеры? Раз обещала, значит, скажу. Я скоро стану мамой!
ЮКИ
опять Промашка вышла!НЕ убереглась!
14:28
,ekmvtym
всего тебе хорошего света!спасибо за все.
14:23
Тень Мастера
Вчера уже было ясно по намёкам. Поздравления! Могла бы быть примой, но разменяла спорт на светскую жизнь. Не сейчас конечно, а много лет назад.
13:57
inachipoch
"Опустела без тебя лыжня....". Ушла эпоха. А ведь могла бы выиграть всё золото на ЗОИ-2018.
13:48
oze11
хорошо, главное, что не депутатом!
13:47
L Osokin
Мои поздравления!!!)))
13:44