Светлана Слепцова: "Все умерло в один момент. Потеряла все ощущения к биатлону"

Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Слепцова рассказала, как приняла решение завершить карьеру. Олимпийская чемпионка Ванкувера ушла из спорта в 2017 году. В апреле 2018 года она стала мамой.

"Хожу, смотрю, как тренируется молодое поколение, делают что-то там, стараются, падают, встают, снова падают... И точно есть какая-то цель, они просто сами этого еще не знают, как и я, когда была маленькая. Всегда она была: например, пробежать быстрей своей подруги Ленки, это прям мотивировало. И на протяжении 20 лет всегда искала мотивацию, особенно в последние 4 года... Я к чему это все... Как так? Все пропало и умерло в один момент, потеряла все ощущения к биатлону... Повернула жизнь меня на 180 градусов. Но теперь у меня другая цель. Жизнь задыхается без цели! А у вас какие цели в жизни? Вообще я хотела рассказать, как прошла беременность, но что то не пошло", - написала Слепцова в Инстаграме.