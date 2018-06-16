Светлана Слепцова: "Все умерло в один момент. Потеряла все ощущения к биатлону"

Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Слепцова рассказала, как приняла решение завершить карьеру. Олимпийская чемпионка Ванкувера ушла из спорта в 2017 году. В апреле 2018 года она стала мамой.
"Хожу, смотрю, как тренируется молодое поколение, делают что-то там, стараются, падают, встают, снова падают... И точно есть какая-то цель, они просто сами этого еще не знают, как и я, когда была маленькая. Всегда она была: например, пробежать быстрей своей подруги Ленки, это прям мотивировало. И на протяжении 20 лет всегда искала мотивацию, особенно в последние 4 года... Я к чему это все... Как так? Все пропало и умерло в один момент, потеряла все ощущения к биатлону... Повернула жизнь меня на 180 градусов. Но теперь у меня другая цель. Жизнь задыхается без цели! А у вас какие цели в жизни? Вообще я хотела рассказать, как прошла беременность, но что то не пошло", - написала Слепцова в Инстаграме.
Хожу,смотрю как тренируется молодое поколение ,делают что то там ,стараются ,падают встают снова падают ) И точно есть какая то цель ,они просто сами этого ещё не знают, как и я ,когда была маленькая ,всегда она была ,например пробежать быстрей своей подруги Ленки ,это прям мотивировало 😂 И на протяжение 20 лет всегда искала мотивацию ,особенно в последние 4 года .. Я к чему это всё.. ☺️ Как так ? всё пропало и умерло в один момент ,потеряла все ощущения к биатлону .. 🤷🏻♀️ повернула жизнь меня на 180 гр) Но 👆🏻 теперь у меня другая Цель 🎯 😘 Жизнь задыхается без цели ) А у вас какие цели в жизни ? P.S вообще я хотела рассказать как прошла беременность 🤪 но что то не пошло )))