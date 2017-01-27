Светлана Слепцова: "Время перед Олимпиадой стало самым горьким и тяжелым в моей карьере"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова подчеркнула, что работа под руководством Вольфганга Пихлера стала дня нее неудачной. При этом спортсменка не намерена критиковать немецкого специалиста. По ее словам, мысли о нем вызывают у нее улыбку.

- Сейчас вы хоть в чем-то ощущаете свой возраст? - вопрос Слепцовой.

- Раньше я конечно же была другой. Мне было все нипочем: и нагрузки переваривала любые, и восстанавливалась быстрее.

- Подкосила вас в этом смысле работа с Вольфгангом Пихлером?

- Знаете, при том что тот период действительно оказался для меня очень неудачным, я совершенно не настроена говорить о Пихлере плохо. Каждый раз, когда думаю о нем, это вызывает улыбку.

- С Пихлером вы расстались не на самой дружеской ноте тем не менее.

- Тот период был слишком нервным для нас всех. В такой ситуации наивно рассчитывать на то, что тебя кто-то поддержит: каждый уже бьется сам за себя. Тем более у нас индивидуальный, а не командный вид спорта, а вы сами знаете, что это такое. Просто перед Играми случилась та злосчастная эстафета на этапе Кубка мира в Анси. Наверное, это вообще был самый горький и тяжелый период в моей карьере. Я тогда вообще не понимала, что и как делать дальше.

- А что случилось в Анси?

- Когда обсуждался состав на эстафету, я сказала тренерам, что не готова бежать первый этап. Второй или третий - без проблем, но не стартовый: я понимала, что нахожусь не в том состоянии, в котором могла бы пробежать этот этап хорошо - до этого две недели болела, не тренировалась и неплохо выступила в одной из гонок на Кубке IBU только за счет того, что была абсолютно свежей и хорошо отдохнувшей. Все это я объяснила тренерам, а день спустя узнала из интернета, что бегу первый этап. Ну а после того, как провалила его, мне было сказано, что никаких других гонок для меня уже не будет. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полная версия интервью Светланы Слепцовой