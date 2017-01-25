19:20 25 января | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Возможно, удача была на моей стороне"

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Россиянка Светлана Слепцова осталась довольна вторым местом в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Она уступила соотечественнице Ирине Старых, но опередила чуть более чем на секунду украинку Анастасию Меркушину.

– В последней гонке в Арбере была похожая ситуация, когда я боролась за место на подиуме и выиграла менее секунды, – цитирует официальный сайт IBU Слепцову. – Когда уходила на последний круг, услышала информацию об отрыве и поняла, что нужно очень усердно работать, потому что Анастасия – очень сильный конкурент. В итоге я выиграла эту секунду, так что, возможно, удача была на моей стороне.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Весёлый©

Зато - чистая!

08:39 26 января

Lars Berger

Светлана Слепцова - лучшая.

00:14 26 января

Katalina8

На ЧМ таких конкурентов и еще посильнее будет около 40,так, что вот оно законное место в 50-ке сильнейших! Чтобы на мире блистать,надо на Европе привозить как Логинов.

23:30 25 января

Lars Berger

Браво, Света!)

20:43 25 января

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