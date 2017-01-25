Светлана Слепцова: "Возможно, удача была на моей стороне"

Россиянка Светлана Слепцова осталась довольна вторым местом в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Она уступила соотечественнице Ирине Старых, но опередила чуть более чем на секунду украинку Анастасию Меркушину.
– В последней гонке в Арбере была похожая ситуация, когда я боролась за место на подиуме и выиграла менее секунды, – цитирует официальный сайт IBU Слепцову. – Когда уходила на последний круг, услышала информацию об отрыве и поняла, что нужно очень усердно работать, потому что Анастасия – очень сильный конкурент. В итоге я выиграла эту секунду, так что, возможно, удача была на моей стороне.
Весёлый©
Зато - чистая!
08:39 26 января
Lars Berger
Светлана Слепцова - лучшая.
00:14 26 января
Katalina8
На ЧМ таких конкурентов и еще посильнее будет около 40,так, что вот оно законное место в 50-ке сильнейших! Чтобы на мире блистать,надо на Европе привозить как Логинов.
23:30 25 января
Lars Berger
Браво, Света!)
20:43 25 января