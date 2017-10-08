Светлана Слепцова: "В биатлон я уже не вернусь. Никогда"

Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "СЭ" отметила, что не видит смысла возвращаться в спорт. 31-летняя россиянка объявила о завершении карьеры на летнем чемпионате мира в Чайковском.

- Не вижу абсолютно никаких причин для того, чтобы вернуться, - заявила Слепцова. - Одно дело, если бы я была как Домрачева или Дорен-Абер. То есть знала бы, что мне гарантировано место на Кубке мира, что в любой гонке я буду стабильно заезжать минимум в десятку... А так, мне 31 год и я знаю, что большого результата уже не будет. Я видела, как тяжело было оставлять ребенка и тренироваться нашим Зайцевой, Богалий, Медведцевой... Не видя перед собой большой цели, я так не смогу. Мой ответ – твердое "нет". В биатлон я уже не вернусь. Никогда. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Светланы Слпецовой