Светлана Слепцова: "Успех Акимовой - большая неожиданность для нас"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова после завершения гонки преследования отметила, что сегодня ей не хватило точной стрельбы, чтобы показать лучший результат. Спортсменка допустила три промаха и заняла 36-е место после 47-го в спринте. Кроме того, Слепцова отметила успех Татьяны Акимовой, назвав его большой неожиданностью.

- Не все получилось, как хотелось, - заявила Слепцова на флеш-интервью. - Стрельба разочаровала. На первом же рубеже получила два штрафа. От этого настроение ухудшилось. Потом собралась, допустила еще промах на стойке. В принципе, ход сегодня был неплохой. Хотелось бы стартовать ближе в преследовании, но пока не получается.

Успех Акимовой был для нас большой неожиданностью. Мы все были очень рады за нее. Наверное, это благодаря ее труду и удаче. А команда восприняла такой результат очень хорошо.