20:45 17 декабря | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Успех Акимовой - большая неожиданность для нас"

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Российская биатлонистка Светлана Слепцова после завершения гонки преследования отметила, что сегодня ей не хватило точной стрельбы, чтобы показать лучший результат. Спортсменка допустила три промаха и заняла 36-е место после 47-го в спринте. Кроме того, Слепцова отметила успех Татьяны Акимовой, назвав его большой неожиданностью.

- Не все получилось, как хотелось, - заявила Слепцова на флеш-интервью. - Стрельба разочаровала. На первом же рубеже получила два штрафа. От этого настроение ухудшилось. Потом собралась, допустила еще промах на стойке. В принципе, ход сегодня был неплохой. Хотелось бы стартовать ближе в преследовании, но пока не получается. 

Успех Акимовой был для нас большой неожиданностью. Мы все были очень рады за нее. Наверное, это благодаря ее труду и удаче. А команда восприняла такой результат очень хорошо. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Садык

Нахождение слепцовой в сборной!?еще больше удивляет нас.

21:59 17 декабря

kostayn78

ключевые слова "пока не получается". Похоже Света будет нас радовать и дальше

21:51 17 декабря

alex1966

Настоящая большая неожиданность другая ,что слепцову еще не выкинули из сборной.

21:35 17 декабря

inachipoch

Наверное, это благодаря ее труду и удаче.-------------Да брось, Светка. У Акимовой - только удача. Вот ты поднялась с 47 на 36 место благодаря "труду". И поскольку ни ноги, ни голова не являются твоими основными рабочими органами, то счастья тебе в семейной жизни.

21:27 17 декабря

Don

Проба положительна, слушай ну оставь ты со своими собратьями свой дебилизм при себе, не обязательно его всем демонстрировать)

21:17 17 декабря

Проба положительна

НАВЕРНОЕ, благодаря труду и удаче...а СКОРЕЕ ВСЕГО..................

21:08 17 декабря

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