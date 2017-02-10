Светлана Слепцова: "Удивились, когда увидели, что на старт выходит Ирина Услугина"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что расстроена промахом на стрельбе из положения стоя. Слепцова показала итоговый 33-й результат.

– Расстроена "стойкой", где допустила досадный промах, – выдохнула Слепцова. – Не прошел габарит... Если бы не это, могла быть в двадцатке, что для меня неплохо. Но и сейчас у меня есть все шансы подняться выше в гонке преследования. Контактные гонки я люблю. Не сказала бы, что мой пик формы пришелся на чемпионат Европы. Вообще не понимаю понятие "пик формы" – нужно стабильно выступать на протяжении всего сезона.

Что касается ситуации с Екатериной Глазыриной, то мы узнали обо всем только на пристрелке перед стартом. Очень удивились, когда увидели, что на старт выходит Ирина Услугина. (Владимир ИВАНОВ)