Светлана Слепцова: "Удивились, когда увидели, что на старт выходит Ирина Услугина"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что расстроена промахом на стрельбе из положения стоя. Слепцова показала итоговый 33-й результат.
– Расстроена "стойкой", где допустила досадный промах, – выдохнула Слепцова. – Не прошел габарит... Если бы не это, могла быть в двадцатке, что для меня неплохо. Но и сейчас у меня есть все шансы подняться выше в гонке преследования. Контактные гонки я люблю. Не сказала бы, что мой пик формы пришелся на чемпионат Европы. Вообще не понимаю понятие "пик формы" – нужно стабильно выступать на протяжении всего сезона.
Что касается ситуации с Екатериной Глазыриной, то мы узнали обо всем только на пристрелке перед стартом. Очень удивились, когда увидели, что на старт выходит Ирина Услугина. (Владимир ИВАНОВ)
echo2011
Ну была бы в пресловутом топ-20,ну и что? Не пора ли иметь совесть и уступить,наконец,место молодежи? И кого там волновала Услугина? Её в мире биатлона почти никто не знает.
19:42
совва
Так удивилась, что на гонку забила)
19:18
dxist
Света, верим и ждём !
18:59
А380726
ЮКИ, прям дитятко невинное: кто пихает, тот и пропихивает :(
18:47
ЮКИ
а мы,светка,удивились,что ты,вообще,в сборной оказалась!?интересно,кто тебя пропихивает?!
18:43
механик39
Итак каждый раз ,после Евро все ПЕРЕГОРЕЛИ .
18:40
Странник-777
Даже писать что-то тут противно, настолько было очевидно, что эти старухи будут радоваться тридцатым местам...
18:38