18:24 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Удивились, когда увидели, что на старт выходит Ирина Услугина"

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Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что расстроена промахом на стрельбе из положения стоя. Слепцова показала итоговый 33-й результат.

– Расстроена "стойкой", где допустила досадный промах, – выдохнула Слепцова. – Не прошел габарит... Если бы не это, могла быть в двадцатке, что для меня неплохо. Но и сейчас у меня есть все шансы подняться выше в гонке преследования. Контактные гонки я люблю. Не сказала бы, что мой пик формы пришелся на чемпионат Европы. Вообще не понимаю понятие "пик формы" – нужно стабильно выступать на протяжении всего сезона.

Что касается ситуации с Екатериной Глазыриной, то мы узнали обо всем только на пристрелке перед стартом. Очень удивились, когда увидели, что на старт выходит Ирина Услугина. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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echo2011

Ну была бы в пресловутом топ-20,ну и что? Не пора ли иметь совесть и уступить,наконец,место молодежи? И кого там волновала Услугина? Её в мире биатлона почти никто не знает.

19:42

совва

Так удивилась, что на гонку забила)

19:18

dxist

Света, верим и ждём !

18:59

А380726

ЮКИ, прям дитятко невинное: кто пихает, тот и пропихивает :(

18:47

ЮКИ

а мы,светка,удивились,что ты,вообще,в сборной оказалась!?интересно,кто тебя пропихивает?!

18:43

механик39

Итак каждый раз ,после Евро все ПЕРЕГОРЕЛИ .

18:40

Странник-777

Даже писать что-то тут противно, настолько было очевидно, что эти старухи будут радоваться тридцатым местам...

18:38

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