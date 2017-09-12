Светлана Слепцова: "У сборной России будет результат, если поменять руководство СБР"

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова отметила, что при Сергее Кущенко и Михаиле Прохорове во главе Союза биатлонистов России результаты сборной России были лучше, чем при нынешнем руководстве. Биатлонистка, завершившая карьеру в конце августа , считает, что действующему главе организации Александру Кравцову не удалось сохранить созданное предшественниками.

– У мужской и женской сборных России будут результаты, если поменяется руководство СБР, – сказала Слепцова во время видеоконференции на канале ОКР в Youtube. – Я считаю так, потому что когда были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров (во главе организации. – Прим. "СЭ"), результаты у нас были лучше, чем сейчас. Сейчас СБР руководит Александр Кравцов. Ему было нужно просто сохранить созданное Кущенко и Прохоровым, но, к сожалению, сейчас у команд даже нет автобусов.

У команд есть трудности. Что-то поменяется, когда их не будет, когда на спортсменов не будут давить из-за того, что ты не едешь на следующий сбор.