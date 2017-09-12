Светлана Слепцова: "У сборной России будет результат, если поменять руководство СБР"

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова отметила, что при Сергее Кущенко и Михаиле Прохорове во главе Союза биатлонистов России результаты сборной России были лучше, чем при нынешнем руководстве. Биатлонистка, завершившая карьеру в конце августа , считает, что действующему главе организации Александру Кравцову не удалось сохранить созданное предшественниками.
– У мужской и женской сборных России будут результаты, если поменяется руководство СБР, – сказала Слепцова во время видеоконференции на канале ОКР в Youtube. – Я считаю так, потому что когда были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров (во главе организации. – Прим. "СЭ"), результаты у нас были лучше, чем сейчас. Сейчас СБР руководит Александр Кравцов. Ему было нужно просто сохранить созданное Кущенко и Прохоровым, но, к сожалению, сейчас у команд даже нет автобусов.
У команд есть трудности. Что-то поменяется, когда их не будет, когда на спортсменов не будут давить из-за того, что ты не едешь на следующий сбор.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=7SBH-YRvcF0&list=PLO-ZYu7-lsbJbm1WdD0dk_pqOWyGdyruO&index=1
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, что с беременной леди возьмёшь.... Они же капризные, как малые дети!!!! Главное, пусть клаватючит, кто батяня ::: "кущщ", "прохор", "кравец", или АВТОБУС ???????
14:16
marksan
Как в старом анекдоте: Поменять не только мебель (руководство), но и контингент тоже! Ваше дело спортсмена, не критиковать начальство, а отрабатывать на соревнованиях по полной! А то опять проблема в яйцах!
14:01
Lars Berger
Как я понял, Света вернулась к любимым таблеткам... Какие автобусы, Светочка?!)
13:47
Несвин
Оказывается, вот оно в чем дело! Автобусов нет! Ну тогда да, дело швах. Да уж Света, иногда как говориться лучше жевать чем говорить. Иди ка ты в декрет, рожай детишек, сиди дома. А биатлон уж остааь людям которые разбираются в нем.
13:32