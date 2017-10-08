Светлана Слепцова: "Со мной никогда не было скучно"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова​, объявившая не так давно о завершении карьеры, в интервью "Р-Спорт" оценила свою роль в мировом биатлоне.

- Оглядываясь сейчас на свою противоречивую карьеру, могли бы беспристрастно оценить роль Светланы Слепцовой в российском и мировом биатлоне?

- Интересный вопрос. Я все это время вспоминала какие-то свои успехи, поражения и пришла к выводу, что в моей карьере все сложилось именно так, как должно было сложиться. Были правильные шаги, было много неправильных, но сейчас все это вспоминается с улыбкой. Я ни о чем не жалею. Вообще ни о чем. Ярко вошла в мировой биатлон, ярко выступала, у меня были яркие поражения, было падение столь стремительное и глубокое, что никто, за исключением разве что самых близких людей, вообще не верил, что я выкарабкаюсь. Мне кажется, что все это по-любому останется в истории биатлона как мирового, так и российского. Мне будет, что рассказать собственным детям: как я жила в спорте, какой ценой давались те или иные достижения, сколько было самых разных историй, знакомств, разочарований – все это осталось в моей памяти. И если попытаться отстраненно охарактеризовать спортсменку Светлану Слепцову, я бы сказала, что с ней никогда не было скучно.

- А неправильные шаги? Какой из них оставил самое неприятное послевкусие?

- Я бы вспомнила постолимпийский 2011-й год, когда, откровенно говоря, в некотором смысле отодвинула спорт на второй план. После нашей эстафетной победы в Ванкувере мне казалось, что теперь-то у меня точно все пойдет как нужно, что не требуется даже прилагать к этому никаких особенных усилий. А пошло все наперекосяк. Прежняя мотивация, стремление вытерпеть все что угодно ради олимпийской победы, исчезли, а никакой новой не появилось. С того момента образовался какой-то снежный ком: сначала не могла заставить себя собраться и начать работать, потом возникло непонимание со старшим тренером Вольфгангом Пихлером. И чем сильнее я старалась как-то из этого состояния выбраться, тем сильнее проблемы наслаивались друг на друга. Сейчас понимаю, что глобальная причина тех неудач крылась в моем тогдашнем и не совсем правильном отношении к спорту.