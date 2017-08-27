Светлана Слепцова: "Самый яркий момент карьеры - Ванкувер-2010"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после победы на чемпионате мира по летнему биатлону в гонке преследования рассказала о том, что она почувствовала облегчение в связи с принятым решением завершить карьеру. По ее словам, она закончила ее тогда, когда и должна была.

- Решение о завершении карьеры я приняла неделю назад, оно было окончательным, - цитирует пресс-служба союза биатлонистов России Слепцову. - И первое, что я почувствовала, – облегчение. Осознала, что через неделю все закончится – мои тренировки, соревнования. Я поняла, что это правильное время. Я закончила в тот момент, когда должна была. Сейчас я абсолютно ни о чем не жалею. Я очень счастлива!

Сейчас в первую очередь буду думать о материнстве, конечно. Да, могут появиться и другие планы. Но пока хочется отдохнуть, заняться своим здоровьем.

Если называть самый яркий момент карьеры, то это Олимпиада в Ванкувере. Для спортсмена олимпийское золото всегда будет самым ярким. Каждый спортсмен мечтает об этом. Тренируясь, соревнуясь, он идет к этому всю свою жизнь. И я тоже всю жизнь к этому шла, достигла этого, и я очень счастлива. Я отмечу Ванкувер-2010 самым ярким моментом своей карьеры.