Светлана Слепцова: "Предлагали выступать за Казахстан и Белоруссию"

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова заявила, что ей предлагали выступать за сборные Казахстана и Белоруссии. Напомним, что спортсменка приняла решение завершить карьеру в конце августа.

– Мне предлагали два раза – сборные Казахстана и Белоруссии, – сказала Слепцова во время видеоконференции на канале ОКР в Youtube. – В первом случае не раздумывала, во второй раз стала думать, потому что когда такое отношение в России к спортсменам… Не скажу, что была худшей в сборной, но когда пинают туда-сюда, начинаешь задумываться. Но я посоветовалась. Все-таки олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Уходить в таком статусе, а потом возвращаться в Россию было бы тяжело.