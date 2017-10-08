Светлана Слепцова: "Пока по биатлону совсем не скучаю"

Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "СЭ" отметила, что у нее пока нет ностальгии по спорту. 31-летняя россиянка объявила о завершении карьеры на летнем чемпионате мира в Чайковском.

– Прошел примерно месяц с того момента, как вы ушли из биатлона. Как ощущения?

– Пока совсем не скучаю по спорту. Честно, думала, что будет гораздо тяжелее. А у меня ни ностальгии, ни даже особого желания выйти на пробежку. Наоборот, заставляю себя хотя бы немного тренироваться, потому что так резко заканчивать нельзя. Пожалуй, сейчас осталось только чувство гордости. Горжусь тем, что никогда никого не обманывала, не воровала и все, что выиграла – выиграла по-честному.

– За тем, что сейчас происходит в биатлоне, вы следите?

– Ну вот, например, недавно утром села смотреть "Инстраграм" и увидела, что сегодня гонки на летнем чемпионате России. А так бы вообще забыла, что он проходит! Включила индивидуальную гонку у девчонок, смотрю и думаю: как они вообще это делают? Как можно надеть винтовку и куда-то бежать? На полном серьезе, есть ощущение, что сейчас я уже бы не смогла этого сделать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Светланы Слпецовой