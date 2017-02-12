Светлана Слепцова: "Не знаю, побегу ли еще на чемпионате мира"

Россиянка Светлана Слепцова осталась довольна своим выступлением в гонке преследования на чемпионате мира-2017. Она заняла 24-е место после 33-го в спринте.
- Считаю, эту гонку можно занести мне в актив, - сказала Слепцова. - Несмотря на два промаха, отставание от лидеров осталось тем же. Хотя было тяжелее, чем в спринте. Не знаю, побегу ли еще на этом чемпионате мира. Конечно, хотелось бы, но решать тренерскому штабу. (Владимир ИВАНОВ)
Пятачок
Светланка, и не надейся, побежишь и индивидуалку и эстафету, ну а масс-старт и сам бог велел. Если сейчас ты довольна, то по окончании ЧМ будешь просто счастлива: много денежек, много кавалеров, звонки из Плейбой... Пора покупать красивые кружевные трусики от Дольче Габбана.
13:44
Долго наблюдал за идиотами на эт
СВЕТАВЕРИМ!!!
13:43
Союз Аполлонович
Andvaraforce услугину в эстафету ставить нельзя. она может и попадёт 10 из 10, но ногами минуту проиграет точно. или больше.____ Правильно! Только вот сильнее ли Чуфа пробежит?
13:42
Andvaraforce
услугину в эстафету ставить нельзя. она может и попадёт 10 из 10, но ногами минуту проиграет точно. или больше.
13:40
sarkis1957
Больше не надо. Возвращения не получилось....
13:38
цска 19781978
Смотря как отсосешь
13:35
Садык
она еще бегать хочет!?-черепашка=корова.
13:34
Краштест
Побежишь ,куда ты денешься.Подчуфарова вообще никакая .А в команде всего пятеро.
13:31
rusfed 2.0
Ни дня без подвига. #Светанеуходи
13:30
Леск
Света наконец-то поняла, что не тащит. Хотя у нас и Подчуфарову угробить умудрились. тренеры конечно песец
13:27
Союз Аполлонович
Аллилуйя, Бог услышал наши молитвы!
13:27
Уралмашевец
И слава Богу! Ты же никому ничего не должна...
13:25