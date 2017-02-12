13:23 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Не знаю, побегу ли еще на чемпионате мира"

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Россиянка Светлана Слепцова осталась довольна своим выступлением в гонке преследования на чемпионате мира-2017. Она заняла 24-е место после 33-го в спринте.

- Считаю, эту гонку можно занести мне в актив, - сказала Слепцова. - Несмотря на два промаха, отставание от лидеров осталось тем же. Хотя было тяжелее, чем в спринте. Не знаю, побегу ли еще на этом чемпионате мира. Конечно, хотелось бы, но решать тренерскому штабу. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Пятачок

Светланка, и не надейся, побежишь и индивидуалку и эстафету, ну а масс-старт и сам бог велел. Если сейчас ты довольна, то по окончании ЧМ будешь просто счастлива: много денежек, много кавалеров, звонки из Плейбой... Пора покупать красивые кружевные трусики от Дольче Габбана.

13:44

Долго наблюдал за идиотами на эт

СВЕТАВЕРИМ!!!

13:43

Союз Аполлонович

Andvaraforce услугину в эстафету ставить нельзя. она может и попадёт 10 из 10, но ногами минуту проиграет точно. или больше.____ Правильно! Только вот сильнее ли Чуфа пробежит?

13:42

Andvaraforce

услугину в эстафету ставить нельзя. она может и попадёт 10 из 10, но ногами минуту проиграет точно. или больше.

13:40

sarkis1957

Больше не надо. Возвращения не получилось....

13:38

цска 19781978

Смотря как отсосешь

13:35

Садык

она еще бегать хочет!?-черепашка=корова.

13:34

Краштест

Побежишь ,куда ты денешься.Подчуфарова вообще никакая .А в команде всего пятеро.

13:31

rusfed 2.0

Ни дня без подвига. #Светанеуходи

13:30

Леск

Света наконец-то поняла, что не тащит. Хотя у нас и Подчуфарову угробить умудрились. тренеры конечно песец

13:27

Союз Аполлонович

Аллилуйя, Бог услышал наши молитвы!

13:27

Уралмашевец

И слава Богу! Ты же никому ничего не должна...

13:25

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