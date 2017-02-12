Светлана Слепцова: "Не знаю, побегу ли еще на чемпионате мира"

Россиянка Светлана Слепцова осталась довольна своим выступлением в гонке преследования на чемпионате мира-2017. Она заняла 24-е место после 33-го в спринте.

- Считаю, эту гонку можно занести мне в актив, - сказала Слепцова. - Несмотря на два промаха, отставание от лидеров осталось тем же. Хотя было тяжелее, чем в спринте. Не знаю, побегу ли еще на этом чемпионате мира. Конечно, хотелось бы, но решать тренерскому штабу. (Владимир ИВАНОВ)