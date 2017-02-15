Светлана Слепцова: "Не уверена, что побегу эстафету"

Светлана Слепцова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что не уверена в том, побежит ли эстафетную гонку. По словам Слепцовой, своим выступлением в индивидуальной гонке она этого не заслужила, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
– Не уверена, что побегу эстафету, – подчеркнула Слепцова. – Наверное, сегодняшней гонкой я этого не заслужила.
marsey
с оставшихся гонок нашим девушкам надо сниматься :)
18:12
Andre_Saratov
Кашу Светой не испортишь!)
18:09
xxx5
Не дай бог !!! У нас и так шансов на медали мало, а с тобой их нет совсем !
18:01
tryam
бардак...касперовшский...никого не осталось...
17:59
Buliit
И это правильно ! Не надо !!!
17:59