Светлана Слепцова: "Не уверена, что побегу эстафету"

Светлана Слепцова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что не уверена в том, побежит ли эстафетную гонку. По словам Слепцовой, своим выступлением в индивидуальной гонке она этого не заслужила, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Не уверена, что побегу эстафету, – подчеркнула Слепцова. – Наверное, сегодняшней гонкой я этого не заслужила.