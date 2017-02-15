17:56 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Не уверена, что побегу эстафету"

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Светлана Слепцова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявила, что не уверена в том, побежит ли эстафетную гонку. По словам Слепцовой, своим выступлением в индивидуальной гонке она этого не заслужила, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Не уверена, что побегу эстафету, – подчеркнула Слепцова. – Наверное, сегодняшней гонкой я этого не заслужила.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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marsey

с оставшихся гонок нашим девушкам надо сниматься :)

18:12

Andre_Saratov

Кашу Светой не испортишь!)

18:09

xxx5

Не дай бог !!! У нас и так шансов на медали мало, а с тобой их нет совсем !

18:01

tryam

бардак...касперовшский...никого не осталось...

17:59

Buliit

И это правильно ! Не надо !!!

17:59

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