Светлана Слепцова: "Не хотела говорить правду об уходе из спорта"

Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "СЭ" отметила, что у не хотела никому рассказывать о своей беременности. 31-летняя россиянка объявила о завершении карьеры на летнем чемпионате мира в Чайковском.

– Помните тот момент, когда узнали о беременности?

– Это было на сборах в Болгарии, на Бельмекене. Самой первой эмоцией было облегчение. Я просто выдохнула: господи, неужели это все для меня закончилось? И в тот же самый момент решила, что закончу на летнем чемпионате мира. Результат был не важен, как пробежала бы – так и пробежала. Спасибо богу, что позволил мне выиграть и стать абсолютной чемпионкой мира. Пусть летние соревнования не такие статусные, как зимние, но все равно это круто.

– Вы решили немного поинтриговать с новостью о беременности и объявили об этом только после заключительной гонки. Почему?

– Когда в Чайковском беременность уже на сто процентов подтвердилась, у меня в голове начался полный хаос. Я не спала ночами, все думала: что говорить, как объявлять?.. Правду говорить поначалу не хотела. Все-таки совсем маленький срок, есть свои стереотипы. Было миллион вариантов: сказать, что устала и все надоело, или сослаться на проблемы со здоровьем. Но потом подумала, что рано или поздно все равно узнают. А все это время будут меня гнобить: мол, сдалась, недотерпела и тому подобное...

Вечером перед спринтом мы сидели в компании и Виктор Майгуров сказал: "Да что вы паритесь? Скажите правду". И когда я об этом подумала, мне сразу стало легче. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Светланы Слпецовой