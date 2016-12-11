Светлана Слепцова: "На последнем круге ноги свело так, что терпеть было невозможно"

Биатлонистка Светлана Слепцова после финиша третьего этапа эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что российские спортсменки очень много проигрывают соперницам по ходу дистанции. Она также добавила, что после гонки преследования стала испытывать болевые ощущения в ноге.
– В эстафете нельзя брать дополнительные патроны, – сказала Слепцова во флеш-интервью после финиша третьего этапа. – Мы по дистанции ногами проигрываем соперницам очень много. Мне пришлось воспользоваться большим количеством дополнительных патронов. На последнем круге ноги свело так, что невозможно было терпеть.
Вчера на гонке преследования ботинок сильно вдавил кость, но я не обратила на это внимание. Сегодня было больно, но куда деваться, приходится терпеть.
RW.irk
defender_8 Этот неуёмный оптимист Губерниев, этот Медведцев, забывший, что такое отбор по спортивному принципу, эта Слепцова, которую надо выгонять из сборной. Они проиграли "вчистую" и даже тем, кто бежал два дополнительных круга! Из четырёх гонщиц одна Подчуфарова выглядела достойно. Вот ей и пожелаем успехов. ============================== Бгг)) Правда Подчуфарова и Слепцова прошли в одни ноги и в сборную Слепцова попала именно по спортивному принципу, но.... Вот мне интересно, а кто будет следующим крайним?) Виролайнен нет, Шумиловой нет, Слепцову уберут, кто следующий? Мож Загоруйко?)))
19:00
Пятачок
Известно Губеру давно, что Свете ножки, ах, свело. И что на левой на лодыжке мозоль побаливает слишком. Проверить надо, кто Светланке наносит травмы спозаранку. Приставить надо срочно к ней, двух тренированных парней. Чтоб не сводило больше ножки и рассосалася мозоль.
18:40
rusfed 2.0
Не замерзла сегодня, Свет?
18:39
Catch
Всегда хорошо относился к Свете, но после первых двух этапов вынужден констатировать: Света, твоё время ушло безвозвратно. Пора уходить. И не в ИБУ, а на пенсию. Прости за правду.
18:38
Айртон
Дайте Свете поработать!))
18:26
Айртон
Света, верим!))
18:25
Rinat_
В России больше нет биатлонисток? Неужели Слепцова и Акимова незаменимы? Интересно, что все, кто уезжает, начинают выступать лучше. Совпадение? Может, разогнать весь этот гадюшник, вместе с тренерами и обслугой, и начать с чистого листа?
18:24
torpedon_
Наверное , хорошо сосет, если ее так долго держут ))
18:24
Florida9
Срочно наградить вместе с тренером
18:22
Реалист!
Чего вы к Свете пристали? Дайте ей спокойно набрать форму! Она еще покажет всем кузькину мать!
18:21
Новоуепинни
Руки мерзнут, ноги болят. Ломка. Мельдоний вернись! Макларен уйди!
18:19
valentinovich205
С каждым сезоном все хуже и хуже! Вроде бы и Пихлера давно нет в сборной, а как не было результата так и не наблюдается. Тренеры меняются, президент СБР меняется, массажисты-сервисеры... Все меняется! А результата - нет! Как в том анекдоте про "девочек" в борделе. Реальные изменения в сборной начнутся после того, как сборная отстанет на круг от лидеров и ее снимут с дистанции! Судя по результатам - недолго ждать осталось!
18:15
xxx5
Слепцова - когда ты уже исчезнешь !!! Смотреть, как ты в очередной раз обделалась - сил никаких нет !!!
18:09
muzsolini
Не терпи Света, не терпи. У нас уже нет сил терпеть это издевательство. Сколько ещё будешь мучится и занимать чужое место?
18:05
defender_8
Губерниев не прочь воспитывать социальные сети. Мол, нельзя так говорить о Слепцовой. Комментартор Евроспорта поделился новостью, что накануне у Слепцовой заболела нога и даже опухла, но она побежала. Она что, побежала за линию фронта? Ей нужно было раздобыть "языка"?. Вот послушаешь эти бредни и приходишь к выводу: нас элементарно заставляют болеть "против". Этот неуёмный оптимист Губерниев, этот Медведцев, забывший, что такое отбор по спортивному принципу, эта Слепцова, которую надо выгонять из сборной. Они проиграли "вчистую" и даже тем, кто бежал два дополнительных круга! Из четырёх гонщиц одна Подчуфарова выглядела достойно. Вот ей и пожелаем успехов.
18:04
Armeez57
Света,не надо терпеть,иди уже подальше от сборной-короче,вари борщи дома,а может ты и этого не можешь?? Не позорься и не позорь сборную,у тебя постоянно,как у того танцора!!!
18:03
solomaxadmitry
Представляю себе хирурга который делает операцию и вдруг заявляет у меня кисть свело терпеть не могу. Ща разомнусь полчасика и продолжим. Света ты просто бессовестная. Дураку понятно что тебя из ТШ пихают под твою ленивую задницу а не отбирают по спортивному принципу. Вон меркушина приехала с ИБЮ и отстреляла на 0 и ходом лучше тебя. Свали уже сама имей хоть каплю чести и совести.
17:59
Andre_Saratov
Это нога... у кого надо нога.
17:55
Andersen32
Героиня!!! Сегодня в ЦВЕТАХ.
17:51
Michelangelo.ru
Ноги сводит - пусть идёт работать асфальтоукладчицей. Или вагонопроходчицей - там полегче ногам-то будет
17:50
ДОЗВОН ГУБЕР
Лучше бы тебе МЕЖДУ ног свело........... Чтобы Ты своей "медовой ловушкой" перестала приманивать ТО начальство. которое ТЕБЯ ставит в команду!!!!
17:49
maximalist
Если Медведцtв не отправит Слепцову в IBU, принимать кадровые решения необходимо к обоим.
17:48
maximalist
Ноги свело на последнем круге, но промахи были до этого. Света, просим тебя пожалуйста уйди добровольно. Дай место молодым. Заверши карьеру, чтобы тебя не проклинали.
17:46