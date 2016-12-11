Светлана Слепцова: "На последнем круге ноги свело так, что терпеть было невозможно"

Биатлонистка Светлана Слепцова после финиша третьего этапа эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что российские спортсменки очень много проигрывают соперницам по ходу дистанции. Она также добавила, что после гонки преследования стала испытывать болевые ощущения в ноге.

– В эстафете нельзя брать дополнительные патроны, – сказала Слепцова во флеш-интервью после финиша третьего этапа. – Мы по дистанции ногами проигрываем соперницам очень много. Мне пришлось воспользоваться большим количеством дополнительных патронов. На последнем круге ноги свело так, что невозможно было терпеть.

Вчера на гонке преследования ботинок сильно вдавил кость, но я не обратила на это внимание. Сегодня было больно, но куда деваться, приходится терпеть.