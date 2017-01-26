Светлана Слепцова: "На Кубке IBU теряется мотивация"

Россиянка Светлана Слепцова​ отметила, что хотела бы выступать на Кубке мира. По ее словам, на Кубке IBU не приходит уверенность и даже теряется мотивация.

– На самом деле возвращение на Кубок мира для меня было очень тяжелым, потому что я не была там практически три года и скорости поменялись, – цитирует Слепцову Biathlon.life. – У меня никак не шла стрельба, но своим девочкам в команде я не уступала по скорости хода, для меня, конечно, было немного тяжеловато. На Кубке IBU не скажу, что приходит какая-то уверенность, больше теряется мотивация, потому что ты понимаешь, что здесь не выступаешь среди мировых лидеров. Но на данный период выбора нет, приходится бороться здесь, показывать результат, чтобы вернуться обратно.

Когда находишься здесь и смотришь гонки этапов Кубка мира по телевизору, всегда легко рассуждать, а когда приезжаешь туда, все происходит по-другому. Я бы хотела оказаться на своем месте, не на месте другой девочки. Я считаю, что многие из тех, что бегают на Кубке IBU, достойны выступать на Кубке мира, но это уже решит тренерский штаб после чемпионата Европы. Конечно, мне хотелось бы выступить и на Кубке мира, поехать на чемпионат мира и на Олимпийские игры, но время покажет. Покажут результаты.