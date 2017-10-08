Светлана Слепцова: "Можно меня за это любить или ненавидеть, но я не могу говорить неправду"

Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "СЭ" отметила, что сожалеет о некоторых своих словах и поступках. 31-летняя россиянка объявила о завершении карьеры на летнем чемпионате мира в Чайковском.

– Вы когда-нибудь жалели о собственных эпатажных поступках? Например, надписи SEXY на "пятой точке" на лыжном комбинезона, или словах "мы никому ничего не должны", сказанных в Ванкувере?

– Конечно, жалела. Хотя, наверное, так и должно было быть. Я вышла на Олимпиаде в Ванкувере к прессе, единственная из всей команды, 23-летняя девчонка с круглыми глазами. На меня напала целая толпа с микрофонами, а я вообще не знала, что говорить, когда медалей нет. Что ляпнула лишнего, поняла уже когда села в машину по дороге со стадиона. И вот уже семь лет мне эти слова никто не может забыть.

– Вы вообще всегда были очень откровенны с прессой. Например, на последнем чемпионате мира сказали, что не заслуживаете бежать эстафету.

– А что я должна была сказать, когда заняла 70-е место? Что все классно, ребят, сегодня 70-я, завтра буду 65-й? Это было мое видение собственных результатов. Можно меня за это любить или ненавидеть, но я не могу говорить неправду. Хотя многие говорили, что это качество рано или поздно меня загубит. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Светланы Слпецовой