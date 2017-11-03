Светлана Слепцова: "Мне нравится принимать новые вызовы"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова сообщила, что без колебаний дала согласие занять пост советника по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой. Слепцова объявила о завершении карьеры в связи с беременностью. Она приступила к работе в статусе советника по спорту с 1 ноября.

- Я уже получила первые задания, начала по ним работать, но пока еще слишком рано говорить о чем-то конкретном, - цитирует "Р-Спорт" Слепцову. – Меня многие спрашивают, почему я дала согласие на то, чтобы уйти из спорта в совершенно незнакомую для себя область. Но я даже не колебалась, принимая это решение. Наталья Владимировна всегда очень меня поддерживала в период спортивных выступлений, и я очень благодарна ей за доверие.

Мне нравится принимать новые вызовы, нравится добиваться результата, считаю, что умею это делать. Надеюсь, что это поможет и сейчас.