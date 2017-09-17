Светлана Слепцова: "Медведцева в сознании и уже шутит"

Бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова, попавшая в ДТП на трассе в Красноярском крае, поблагодарила всех за поддержку. Она также добавила, что Ольга Медведцева, получившая черепно-мозговую травму, находится в сознании и уже шутит.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит! У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально, она в сознании и уже шутит. А ехали мы из города Бородино, там проходили соревнования на призы олимпийской чемпионки! Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья!!!" – написала в Инстаграме Слепцова.

Напомним, что Слепцова, Медведцева, а также Ольга Вилухина и Мария Байдина вчера вечером попали в ДТП. Медведцева перенесла операцию из-за черепно-мозговой травмы, остальные не пострадали.

Медведцева пострадала в аварии. Что случилось