Светлана Слепцова: "Мечта детства – стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать"

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова заявила, что не собирается возвращаться в спорт и хочет попробовать себя в новом ключе. Бывшая спортсменка отметила, что в последние годы ей было тяжело найти для себя мотивацию.

– Обратно в спорт меня ничто не вернет, – сказала Слепцова во время видеоконференции на канале ОКР в Youtube. – Последние года мне было сложно найти мотивацию и заставить себя, поэтому я лучше теперь буду смотреть соревнования по телевизору. Первые годы было сложно воспринимать критику, поддерживала Медведцева. Но после того как в Ванкувере я сфеерила со своей фразой "Я никому ничего не должна", конечно, потом со временем поняла, что должна, но перестала обращать внимание на диванных критиков. Кто эти люди? Я их все равно никогда не узнаю. Зачем на это обращать внимание?

В детстве мне хотелось стать стюардессой, из-за папы, так как он летчик. Частенько брал с собой в командировки, мне нравилось. Если бы не биатлон, не знаю, куда бы меня занесло. Но мечта детства – стать стюардессой. Думаю, теперь можно попробовать.

Чтобы девочкам из российской сборной начать конкурировать – нужен опыт. Нестабильность выступлений из-за недостатка опыта. Некоторые девчонки были первый раз на Кубке мира. 50 тысяч зрителей, камеры – я видела, что многие испугались. Я всегда отвлекалась тем, что я думала о своей работе, чтобы сделать ее правильно. Столько времени было потрачено, что сейчас я должна выйти и сделать все так, как надо.