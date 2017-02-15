17:38 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Для меня была адская гонка"

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Россиянка Светлана Слепцова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнула, что в этой гонке у нее не получилось ничего. По словам Слепцовой, трасса была полностью разбита.

– Наверное, сегодня все не получилось, – подчеркнула Слепцова во флэш-интервью. – С первого круга было очень тяжело. Самочувствие было нелучшим, все это отразилось на стрельбе. До этого все было нормально, а сегодня для меня была просто адская гонка. Трасса разбита полностью. Не знаю, как побегут в последней группе – сложнее им будет или проще.

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (8)
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inachipoch

Не только для тебя, но и для миллиардов твоих болельщиков. Мы все были мысленно с тобой, нам всем было тяжело бежать по лужам и стрелять по этим дурацким мишеням. Мы все продолжаем в тебя верить!!!!!!!!!!!!!

18:19

Пёс

когда же она уже отправится на пенсию, несостоявшаяся звезда

18:14

ДОЗВОН ГУБЕР

Похоже, БИАТЛОН --- это ""АЦЦКИЙ"" вид спорта для тебя.....

18:05

xxx5

Гнать тебя давно надо, и подальше от биатлона !!!

17:59

Buliit

Похоже напрасно ждать от этих спортсменок каких-то хороших результатов ! Эх...

17:51

Murlok

Сталина на них нет , за такие результаты их вместе с тренерами надо в Турухан лет на десять чтоб не позорили Россию . А тренера по стрельбе повесить за шары

17:49

xxx5

А когда у тебя получалось ?

17:48

Contr

Пора на покой.

17:45

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