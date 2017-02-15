Светлана Слепцова: "Для меня была адская гонка"

Россиянка Светлана Слепцова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнула, что в этой гонке у нее не получилось ничего. По словам Слепцовой, трасса была полностью разбита.

– Наверное, сегодня все не получилось, – подчеркнула Слепцова во флэш-интервью. – С первого круга было очень тяжело. Самочувствие было нелучшим, все это отразилось на стрельбе. До этого все было нормально, а сегодня для меня была просто адская гонка. Трасса разбита полностью. Не знаю, как побегут в последней группе – сложнее им будет или проще.

Трансляция гонки