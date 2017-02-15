Светлана Слепцова: "Для меня была адская гонка"

Россиянка Светлана Слепцова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене подчеркнула, что в этой гонке у нее не получилось ничего. По словам Слепцовой, трасса была полностью разбита.
– Наверное, сегодня все не получилось, – подчеркнула Слепцова во флэш-интервью. – С первого круга было очень тяжело. Самочувствие было нелучшим, все это отразилось на стрельбе. До этого все было нормально, а сегодня для меня была просто адская гонка. Трасса разбита полностью. Не знаю, как побегут в последней группе – сложнее им будет или проще.
inachipoch
Не только для тебя, но и для миллиардов твоих болельщиков. Мы все были мысленно с тобой, нам всем было тяжело бежать по лужам и стрелять по этим дурацким мишеням. Мы все продолжаем в тебя верить!!!!!!!!!!!!!
18:19
Пёс
когда же она уже отправится на пенсию, несостоявшаяся звезда
18:14
ДОЗВОН ГУБЕР
Похоже, БИАТЛОН --- это ""АЦЦКИЙ"" вид спорта для тебя.....
18:05
xxx5
Гнать тебя давно надо, и подальше от биатлона !!!
17:59
Buliit
Похоже напрасно ждать от этих спортсменок каких-то хороших результатов ! Эх...
17:51
Murlok
Сталина на них нет , за такие результаты их вместе с тренерами надо в Турухан лет на десять чтоб не позорили Россию . А тренера по стрельбе повесить за шары
17:49
xxx5
А когда у тебя получалось ?
17:48
Contr
Пора на покой.
17:45