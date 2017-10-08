Светлана Слепцова: "Действительно много думала о том, как буду жить дальше"

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова​, объявившая не так давно о завершении карьеры, рассказала подробности о своем решении и отметила, что ей было сложно рассчитывать на успех на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

– Узнать о беременности было таким облегчением – как тяжеленный камень с души упал, – цитирует "Р-Спорт" Слепцову. – Я поняла, что на самом деле хотела этого. Знала, что, оставаясь в резервной команде, скорее всего, не смогу конкурировать с теми спортсменками, кто находится в основном составе. Для этого было необходимо с самых первых стартов быть лучшей, всех обыгрывать.

– Вы не были к этому готовы?

– Дело не в этом. Постоянная необходимость во что бы то ни стало показывать максимальную готовность сильно выхолащивает, отнимает много сил. Не знаю, как долго мне удалось бы это выдерживать. Так что когда я поняла, что осталось потерпеть всего десять дней, и все закончится, была откровенно счастлива – просто на крыльях в Чайковском летала. К тому же удачно там выступила. Пусть это был всего лишь летний чемпионат мира, считаю, что три золотые медали – очень достойный результат. Потому и оставила спорт с облегчением.

Я после много думала о том, как могли развиваться события, не случись беременности. Попала бы в Пхенчхан или нет, как могла бы там выступить? Но думаю, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств мне не удалось бы вернуться с медалью. Если говорить откровенно, в личных гонках мне вряд ли светил успех. По последним выступлениям в Кубке мира, где я из последних сил цеплялась за пасьют, это было вполне очевидно: и стрельба получалась не лучшим образом, и ход был неважным. Значит, оставалось надеяться только на эстафету. Но совершенно не факт, что меня бы поставили в олимпийский состав. Единственное, в чем с самого начала была уверена, что после нынешнего сезона, независимо от того, как он для меня сложится, завершила бы карьеру.

– Я видела множество примеров, когда страх перед неизвестностью оказывался сильнее здравого смысла. И люди начинали искать любые поводы, чтобы остаться в спорте на очередные четыре года.

– Мне кажется, что такого со мной не произошло бы. У меня уже не оставалось никакой мотивации, хотя, возможно, я бы нашла ее, как искала последние четыре года; внутренних сил на то, чтобы продолжать бороться, тоже не было. Я действительно много думала о том, как буду жить дальше. И как раз в связи с тем, что глобальное решение уйти после Пхенчхана было принято, настраивала себя на то, чтобы отработать заключительный год максимально хорошо. Сделать все, что в моих силах, чтобы потом, вспоминая спорт, ни о чем не жалеть. Чтобы самой не было стыдно за то, что я что-то не доделала.