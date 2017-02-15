14:07 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Чехи классные. Сами себе что-то придумали и верят в это"

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Россиянка Светлана Слепцова в преддверии индивидуальной гонки чемпионата мира-2017 в Хохфильцене рассказала о стартовых группах. Также поделилась своим мнением о чешских биатлонистах, которые опасаются российских болельщиков.

– Не очень хорошо бежать под первым номером, – сказала Слепцова в эфире передачи "Все на матч". – Я же не Габриэла Коукалова, которая может побежать под первым номером и выиграть. Вообще чехи классные. Они сами себе что-то придумали и верят в это.

Страхи Коукаловой, уверенность Старых

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex1966

Нее, ты Света классней, сама о себе что-то напридумывала и на Чемпионате мира !

15:15

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