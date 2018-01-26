Светлана Миронова: "У меня еще не пик формы, но все подходит к этому"

Россиянка Светлана Миронова после спринта на чемпионате Европы в Риднау отметила, что ей было тяжело стрелять на стойке. Спортсменка также добавила, что близка к пику формы.

– В целом у меня было неплохое состояние, могу оценить его на 4 по 5-бальной шкале, потому что еще не пик формы у меня, – сказала во флеш-интервью Миронова. – Все подходит к этому, но пока нет.

Стрельба? На "лежке" немного стала перецеливать последний выстрел, а стоя было тяжело.

Олимпиада? Я об этом никак не думаю, есть что есть, не читаю никаких новостей.

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