Светлана Ишмуратова: "У российских биатлонистов не видно азарта"

Бывшая биатлонистка сборной России Светлана Ишмуратова отметила, что неудачи команды связаны с отсутствием азарта у спортсменов. По ее словам, в предыдущие годы второе место для россиян считалось неудачей, а сейчас это преподносится как успех.

- Вы знаете, несколько обстоятельств, - приводит "Спорт Изнутри" слова Ишмуратовой. - Главное - не видно у большинства действующих российских биатлонистов спортивного азарта. Создается впечатление, что многие ставят себе главную цель - пробиться в сборную России и выступать на Кубке мира. А дальше не растут. Нет желания прогрессировать. А где же наш знаменитый российский командный дух? Для нас, помню, и второе место в эстафете, было неудачей. А сейчас призовое место стало настолько редким явлением, что сразу преподносится как глобальное спортивное достижение. Так нельзя. Так и хочется прийти к нашим биатлонистам, особенно девочкам, и сказать: "Проснитесь, покажите наш российский командный дух". Очень хочется верить, что сегодняшние неудачи российского биатлона сменятся яркими достижениями.