Светлана Ишмуратова: "Теперь будем ждать от Драчева результата"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова отметила, что ждет изменений в Союзе биатлонистов России (СБР) после избрания главой организации Владимира Драчева. По ее словам, хуже, чем сейчас, в СБР не будет.

- Теперь будем ждать от Драчева результата. Вся страна уже соскучилась по победам, которые были раньше, в то время, когда я еще выступала, - приводит "Р-Спорт" слова Ишмуратовой. - Конечно, будем надеяться на лучшее и помогать по мере возможности вместе с ЦСКА. Я очень надеюсь, что Драчев сможет выстроить ту систему, которая будет приносить медали. Учитывая то состояние, в котором находилась наша федерация, надеюсь, что перемены пойдут ей на пользу. Хуже уже быть не может.

И Майгуров, и Драчев имеют серьезный опыт управленческой деятельности, административной работы. Этот опыт им сейчас очень пригодится. Если они объединят свои усилия, хуже не будет точно. Одна голова хорошо, а две, тем более умные и светлые, еще лучше. Я хочу, чтобы к работе были привлечены и Оля Зайцева, и Анна Богалий, потому что девчонки могут и хотят работать во благо российского биатлона. Если Драчев привлечет их и других бывших спортсменов, это будет только плюс.